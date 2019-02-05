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    Фермер з Вінницьких Хуторів ошукав підприємця на 2 мільйони гривень

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    Фермер з Вінницьких Хуторів ошукав підприємця на 2 мільйони гривень

    Чоловіка взяли під варту і призначили заставу

    Апеляційний суд обрав запобіжний захід директору сільськогосподарського товариства, зареєстрованого у Вінницьких Хуторах. Водночас встановив заставу – 576 тисяч 300 гривень (300 прожиткових мінімумів на працездатну особу).

    Про це повідомляє прес-служба Вінницького апеляційного суду.

    Чоловіка взяли під варту в залі суду. До цього він перебував під цілодобовим домашнім арештом.

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    Як встановило слідство, із підприємцем підозрюваний уклав договір купівлі-продажу 190 тонн соняшникового насіння. Насправді ж цього товару на фірмі не було. Покупець переказав на рахунок товариства майже 2 мільйони гривень. Ці кошти директор сільгосптовариства витратив на власні потреби. Договірні ж зобов’язання не виконав.

    Тож чоловіка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України). Такий злочин карається  позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

    Джерело: vinnitsa.info

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