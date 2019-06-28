Голова Вінницької ОДА привітав мешканців області з Днем Конституції



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Вітання голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія з Днем Конституції України

Дорогі вінничани!

Вітаю всіх нас з Днем Конституції України!

Конституція є одним із базових символів української державності. Конституція України є однією із найдемократичніших, найцивілізованіших та найбільш сучасних. Саме цей документ збалансовує систему влади в Україні.

Наша сила у рівності перед законом, у шанобливому ставленні до Конституції України та у демократичних цінностях. Ми живемо у досить непростий час, тож абсолютно очевидним є той факт, що Конституція України залишається тією основою, яка врівноважує суспільство та надає йому можливість рухатися вперед. Яку б не надавали оцінку Конституції, я переконаний, що більшість погодиться із тим, що саме цей фундаментальний документ надає можливість вирішувати питання цивілізованим шляхом.

З Днем Конституції України!!!