Азербайджан отримав контроль над чотирма селами на кордоні з Вірменією

У результаті робіт із делімітизації у зазначеному районі була визначена лінія кордону протяжністю 12,7 кілометра

У п’ятницю, 24 травня, у службі заступника прем’єр-міністра Азербайджану Шахіна Мустафаєва заявили, що села Баганис Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейримли і Гизилгаджили тепер підконтрольні Баку, повідомляє Азертадж.

«Сьогодні території сіл Баганис Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейримли і Гизилгаджили Газахського району Азербайджанської Республіки взяті під контроль Державною прикордонною службою Азербайджанської Республіки», – йдеться у заяві.

У результаті робіт із делімітизації у зазначеному районі була визначена лінія кордону протяжністю 12,7 кілометра, що забезпечило повернення Азербайджану 6,5 кв. кілометрів територій, раніше контрольованих Вірменією.

Делімітизація кордонів (від лат. delimitatio – встановлення кордонів) – визначення місцезнаходження та напрямку державного кордону, узгодженого сусідніми країнами. Делімітизацію кордонів фіксують у відповідних угодах, що містять, як правило, докладне описання проходження лінії кордону на місцевості та географічну карту, на яку наносять визначену лінію кордону. На основі делімітизації проводять демаркацію кордонів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка. На цьому він наголосив в інтерв’ю з британськими ЗМІ.

Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації. Прем’єр-міністр додав, що тепер вони «чітко знають», де проходить кордон між країнами. Він наголосив, що Вірменія готується не до війни, а до миру. Натомість Пашинян не має впевненості, що Вірменія не зазнає нападу, тому країна повинна нарощувати оборонні можливості.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану за підсумками засідання 19 квітня вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.