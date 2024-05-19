Перемога Усика та вибухи у Криму: головне за ніч

Головні події ночі проти 19 травня

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні у 21 столітті. У Криму лунали вибухи. Стало відомо, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів. Білорусь збільшує постачання палива до РФ. Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 19 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкому дивізіоні у 21 столітті

Сьогодні, 19 травня, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Боксери провели усі 12 раундів. У дев'ятому раунді Усик здійснив нокдаун.

Усик після поєдинку звернувся до свого померлого тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили». До того ж боксер закінчив свою промову словами «Слава Україні».

У Криму лунали вибухи

У тимчасово окупованих Севастополі, Євпаторії та Сімферополі було чутно вибухи. Нібито працює ППО. Про це повідомляє окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв та російські пабліки.

Развожаєв зазначає, що у Севастополі працює ППО, йде відбиття ракетної атаки. Російські пабліки пишуть, що нібито використовуються ракети ATACMS та БпЛА.

Раніше також була інформація про перекриття Кримського мосту, але наразі його робота відновлена.

Стало відомо, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що страх з боку партнерів заважає надавати Україні достатню військову підтримку. Про це повідомляє ERR.

Під час дискусії Кая Каллас отримала запитання, що заважає вільному світу підтримувати Україну в достатньому обсязі.

«Нас у підтримці України стримує страх. У країн є різні страхи, чи то ядерний страх, чи то страх ескалації, чи то страх міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, тому що це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх», – зазначила прем'єрка.

Каллас додала, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Ми діятимемо рішуче і не дозволимо нашим противникам диктувати наше майбутнє», – сказала прем'єр-міністр Естонії.

Білорусь збільшує постачання палива до РФ

Білорусь нарощує постачання палива до Росії через дефіцит, що виник після вдалих атак на російські нафтопереробні заводи. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За повідомленнями місцевих, у нафтопереробній сфері Білорусі спостерігається сплеск виробництва авіаційного реактивного пального і його постачання до Росії залізничним транспортом.

Забезпеченням організації охорони перевезення на території Білорусі займаються бойовики ПВК «Вагнер» та батальйон охорони МВС РБ.

«Росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим Лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України», – пише Центр національного спротиву.

Польща інвестує понад $2 млрд на посилення кордону з Росією та Білоруссю

18 травня прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що уряд планує виділити 10 млрд злотих ($2,5 млрд) для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомляє Rmf24.

Було анонсовано план оборони під кодовою назвою «Східний щит».

«Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проєкт з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога», – сказав прем'єр Польщі.

Туск додав, що протягом останніх тижнів Польща має справу з провокаціями та диверсіями.

«Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них», – наголосив прем'єр.