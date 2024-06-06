Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили
Сили оборони стримують загарбників і завдають їм ураження
фото: Facebook/Генштаб

Держприкордонслужба не відкидає можливості розширення зони бойових дій на кордоні

Російські війська продовжують посилювати угруповання на напрямках населених пунктів Липці і Вовчанськ Харківської області, Сили оборони стримують ворога і завдають йому ураження. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про кордон із країною-агресором, то ворог продовжує посилювати свої сили у напрямку населеного пункту Липці, у напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії», – сказав Демченко.

Прикордонник наголосив, що Сили оборони стримують загарбників і завдають їм ураження.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що з огляду на наявну інформацію у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної мети.

«Тому відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна, але на цей час бойові дії ведуться тільки на двох напрямках – населений пункт Липці і населений пункт Вовчанськ», – сказав Демченко.

Нагадаємо, українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті.

5 червня російські війська продовжили наступ поблизу Липців, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на північ від Харкова: на Липцях і Глибокому.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба прикордонники кордон Харківщина окупанти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України
Польські протестувальники заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною
4 червня, 12:07
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано колону російських вантажівок «Урал»
Через Маріуполь пройшла колона «африканської» техніки окупантів (відео)
3 червня, 07:25
Останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року
Росія зупинила обмін військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW
30 травня, 08:50
Гага Кікнадзе: Причиною закриття «Паспортного сервісу» у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
28 травня, 22:58
Демченко: Росіяни переважають у техніці, засобах ураження та особовому складі
Держприкордонслужба повідомила, чи є в армії РФ достатньо сил для прориву на Сумщині
21 травня, 13:20
Президентка Молдови зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ – це і допомога Молдові
Молдова планує стати «стратегічним хабом» для відновлення України – Санду
18 травня, 09:47
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух
12 травня, 15:22
З початку 2024 року кількість українців, які незаконно перетинають кордон знову почала зростати
Стало відомо, скільки українців втекли від мобілізації до Румунії
10 травня, 19:18
Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
10 травня, 11:44

Події в Україні

Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили
Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили
Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму
Розвідка повідомила про знищення російського судна у Криму
Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Херсоні (фото, відео)
Окупанти вдарили по «Епіцентру» в Херсоні (фото, відео)
Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус на Нікопольщині (фото)
Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус на Нікопольщині (фото)
На Хмельниччині після атаки «Шахедів» сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
На Хмельниччині після атаки «Шахедів» сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
23K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
18K
Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА
13K
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
6673
На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
6418
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»

Новини

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua