Держприкордонслужба повідомила, де окупанти нарощують свої сили

Держприкордонслужба не відкидає можливості розширення зони бойових дій на кордоні

Російські війська продовжують посилювати угруповання на напрямках населених пунктів Липці і Вовчанськ Харківської області, Сили оборони стримують ворога і завдають йому ураження. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про кордон із країною-агресором, то ворог продовжує посилювати свої сили у напрямку населеного пункту Липці, у напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії», – сказав Демченко.

Прикордонник наголосив, що Сили оборони стримують загарбників і завдають їм ураження.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що з огляду на наявну інформацію у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної мети.

«Тому відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна, але на цей час бойові дії ведуться тільки на двох напрямках – населений пункт Липці і населений пункт Вовчанськ», – сказав Демченко.

Нагадаємо, українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті.

5 червня російські війська продовжили наступ поблизу Липців, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують основні зусилля на північ від Харкова: на Липцях і Глибокому.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.