Німеччина відзначає зростання потоку мігрантів з «білоруського» маршруту

Брюссель вважає, що мігранти – це спроба дестабілізувати блок із 27 країн у відповідь на санкції ЄС проти Білорусі

Кількість мігрантів поки суттєво менша, аніж за цей же період 2023 року

За перші п’ять місяців 2024 року німецька поліція виявила 2215 нелегальних мігрантів, які потрапили у ЄС «білоруським маршрутом». Цих людей затримали під час перевірок на кордонах з Польщею і Чехією. Про це повідомляє dpa.

З січня по травень цифра поступово збільшувалася: якщо у перші зимові місяці року виявили 25-26 таких людей, то в березні – вже 412, у квітні – 861, у травні – 891.

Це повторює тенденцію попереднього 2023 року, проте кількісні показники тоді були ще більшими – понад 6000 осіб за перші 5 місяців.

Останнім часом ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася, попри те, що його укріпили парканом висотою понад 5 метрів.

Нагадуємо, що понад 85% поляків підтримують стрільбу по агресивних мігрантах.

На запитання, чи повинні солдати польської армії, дислоковані на східному кордоні, застосовувати зброю у разі спроб мігрантів насильно перетнути кордон 85,7% респондентів дали схвальну відповідь, 10,7% – були протилежної думки та 3,6% – не визначилися з відповіддю.

Зокрема, схвалення використання зброї висловлюють переважно чоловіки (88%), люди у віці від 50 років (90%) і ті, хто живе в невеликих містах (91%).

Опитування показує, що найбільш схильні погоджуватися з розстрілами мігрантів це ті, поляки хто голосував за «Конфедерацію» (94%) або «Право і справедливість» (88%) на останніх загальних виборах.