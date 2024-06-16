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Німеччина відзначає зростання потоку мігрантів з «білоруського» маршруту

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Німеччина відзначає зростання потоку мігрантів з «білоруського» маршруту
Брюссель вважає, що мігранти – це спроба дестабілізувати блок із 27 країн у відповідь на санкції ЄС проти Білорусі
фото з відкритих джерел

Кількість мігрантів поки суттєво менша, аніж за цей же період 2023 року

За перші п’ять місяців 2024 року німецька поліція виявила 2215 нелегальних мігрантів, які потрапили у ЄС «білоруським маршрутом». Цих людей затримали під час перевірок на кордонах з Польщею і Чехією. Про це повідомляє dpa. 

З січня по травень цифра поступово збільшувалася: якщо у перші зимові місяці року виявили 25-26 таких людей, то в березні – вже 412, у квітні – 861, у травні – 891.

Це повторює тенденцію попереднього 2023 року, проте кількісні показники тоді були ще більшими – понад 6000 осіб за перші 5 місяців.

Останнім часом ситуація на польсько-білоруському кордоні знову загострилася, попри те, що його укріпили парканом висотою понад 5 метрів. 

Нагадуємо, що понад 85% поляків підтримують стрільбу по агресивних мігрантах. 

На запитання, чи повинні солдати польської армії, дислоковані на східному кордоні, застосовувати зброю у разі спроб мігрантів насильно перетнути кордон 85,7% респондентів дали схвальну відповідь, 10,7% – були протилежної думки та 3,6% – не визначилися з відповіддю.

Зокрема, схвалення використання зброї висловлюють переважно чоловіки (88%), люди у віці від 50 років (90%) і ті, хто живе в невеликих містах (91%).

Опитування показує, що найбільш схильні погоджуватися з розстрілами мігрантів це ті, поляки хто голосував за «Конфедерацію» (94%) або «Право і справедливість» (88%) на останніх загальних виборах.

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Теги: прикордонники Білорусь Польща Німеччина мігранти поліція кордон

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