Керівників та бухгалтерів вінницьких підприємств попередили про зміну бюджетних рахунків



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З 11 вересня сплачувати податки необхідно виключно на нові бюджетні рахунки

З 02 липня 2018 року в Україні запрацювала централізована модель виконання дохідної частини бюджетів, за якої всі бюджетні рахунки для зарахування податків, зборів, платежів було відкрито на балансі центрального апарату Казначейства (МФО – 899998).

Про це інформує прес-служба ДФС України у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Для зручності платників та з метою запобігання втрат бюджету було встановлено перехідний період, протягом якого залишалися активними й старі бюджетні рахунки. Термін дії такого перехідного періоду закінчується 10.09.2018р. Тож, починаючи з 11.09.2018р., перераховувати бюджетні платежі потрібно виключно на нові рахунки. У протилежному ж випадку кошти не будуть зараховуватися до бюджетів, а повертатимуться платникам як нез‘совані надходження.

Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів платники Вінниччини можуть знайти на суб-порталі Головного управління ДФС у Вінницькій області у розділі «Бюджетні рахунки».