Збитки на понад 10 млн грн: СБУ викрила посадовців Одещини на махінаціях із нерухомістю Мінінфраструктури

Підприємці два роки сплачували за оренду приміщень не в дохід держави

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність посадовців Одеської філії державного підприємства, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. Про це повідомила пресслужба відомства у регіоні.

Будівельно-технічна експертиза засвідчила, що внаслідок протиправних дій державі було завдано збитків на понад 10 млн грн.

«За даними слідства, посадовці державного підприємства з обслуговування автотранспортних засобів, зловживаючи службовим становищем, неправомірно передали місцевим підприємцям понад 1000 квадратних метрів офісних та складських приміщень. Фактично підприємці два роки використовували ці площі для ведення «бізнесу», але оплата за оренду йшла не в дохід держави, а напряму посадовцям цього держпідприємства», – зазначається у повідомленні.

Наразі колишньому виконуючому обов’язки директора філії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 364 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України для встановлення всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

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