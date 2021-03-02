Забороняється стоянка транспортних засобів на прибудинкових територіях поза спеціально відведеними місцями

Депутати Вінницької міської ради затвердили зміни до Правил додержання тиші. Згідно правил, у нічний час, з 22.00 до 08.00 години, категорично забороняється перевищення рівня шуму, який встановлений санітарними нормами, пише Вінниця20 хвилин.

Правила додержання тиші на території Вінниці загальнообов'язкові для дотримання на території Вінницької міської територіальної громади. Відтепер вони зафіксовані у Правилах благоустрою, і їхнє виконання перевірятимуть працівники Національної та Патрульної поліції спільно з інспекторами Муніципальної варти. «За порушення правил передбачена адміністративна відповідальність – складаються адміністративні протоколи відповідно КУпАП», – наголошує начальник Муніципальної варти Віталій Чигур.

Вимоги до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців та громадян:

Суб'єкти господарювання, які мають відповідні дозволи на здійснення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення, повинні погоджувати їх проведення у час, який не заборонений (з 08.00 до 22.00) із уповноваженим органом місцевого самоврядування (при проведенні загальноміських заходів – з відділом культури виконкому міськради; заходів районного та особистого значення – з виконкомом міської ради).

Під час роботи закладів ресторанного господарства, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів забезпечувати рівень звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівень шуму в прилеглих до них житлових і громадських будівлях, що не перевищують рівні, встановлені санітарними нормами для відповідного часу доби. У закладах, розташованих в житлових будинках, забезпечувати обмеження часу роботи звуковідтворювальної апаратури до 22.00.

Забезпечувати в житлових будинках, в будинках, прилеглих до закладів ресторанного господарства і підприємств торгівлі та приміщень, в яких здійснюється виробнича діяльність або надаються послуги населенню, дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, засобів індивідуальної трудової діяльності та інших джерел шуму, який не перевищував би рівні шуму, встановлені санітарними нормами.

Що забороняється у нічний час (з 22 до 8 години) гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, інше використання піротехнічних виробів з перевищенням рівня шуму встановленого санітарними нормами. Забороняється проведення на захищених об'єктах ремонтних та будівельних робіт, що супроводжуються шумом, рівень перевищення якого встановлено санітарними нормами: у робочі дні з 21.00 до 8.00, святкові та неробочі дні — цілодобово, без попередження мешканців прилеглих житлових приміщень, будинків про початок робіт і час їх завершення. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарні норми. Забороняється стоянка транспортних засобів на прибудинкових територіях поза спеціально відведеними місцями, за винятком спеціально обладнаних аварійних автомашин та спецтранспорту підприємств, що обслуговують житлові будинки та їхнє інженерне обладнання.

Забороняється використання піротехнічних виробів на прилеглих територіях закладів ресторанного господарства (ресторани, бари, кафе) розташованих в житлових будинках. Забороняється реалізація побутових піротехнічних виробів особам віком до 18 років.

Нагадаємо, Вінницька міська рада ухвалила стратегію розвитку області до 2030 року.