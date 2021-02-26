«Пожежний блюз»: у Вінниці рятувальники влаштували вуличний концерт

Поки музиканти грали, біля них зібралося кілька десятків слухачів

У Вінниці місцевий музичний колектив рятувальників влаштував вуличний концерт для перехожих. Навпроти пожежної частини, що по вулиці Нансена, винесли інструменти та апаратуру, повідомляє Вінниця.info.

«Захотілося зробити щось приємне для мешканців. Наш колектив базується якраз при цій частині. Там ми і проводимо репетиції. І, як тільки вийшло сонечко, на вулиці потеплішало, винесли на двір інструмент. Та й почали виконувати пісню. Через карантинні обмеження забороняються масові заходи. Але такий невеличкий вуличний концерт, він розрядив ситуацію. Ми щасливі, що подарували людям посмішку», – розповів Сергій Савчук, керівник естрадно-духового оркестру ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Поки музиканти грали, біля них зібралося кілька десятків слухачів. Всі притримувалися карантинних обмежень та норм.

«Ми зіграли «Пожежний блюз». Її переклав з іншої мови наш барабанщик. Пісня драйвова. Її виконала наша солістка Світлана Грось. Тепер готуємося до нової програми. Вона сподобається для слухачів всіх вікових категорій. І сподіваємося, що найближчим часом коронавірус відступить. Тоді зможемо відновити повноцінні концерти А поки, як будуть гарні погодні умови, можемо давати такі вуличні концерти біля різних пожежних частин у Вінниці», – зауважив Савчук.

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