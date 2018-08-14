  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лобова ДТП із п’ятьма постраждалими на Вінниччині: серед травмованих є діти

    • Розсилка
    ДТП на Вінниччині - Лобова ДТП із п’ятьма постраждалими на Вінниччині: серед травмованих є діти
    ДТП на Вінниччині

    Водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху

    Поліція встановлює обставини аварії, у якій травмувались троє дорослих та двоє дітей на Вінниччині. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

    Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 серпня у Калинівському районі внаслідок лобового зіткнення двох легковиків. Аварія сталась близько 7.30 на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський поблизу с. Корделівка.

    За попередніми даними, водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner.

    У результаті аварії постраждала 38-річна жінка, яка знаходилась за кермом Peugeot, та троє її пасажирів: 22-річна жителька Козятина, 9-річна дівчинка та 6 місячне немовля.

    Також у лікарню доставлений 65-річний водій Kia Cerato, житель м. Києва. Його пасажир не постраждав.

    Загрози життю травмованим немає.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Лобова ДТП із п’ятьма постраждалими на Вінниччині: серед травмованих є діти
    Лобова ДТП із п’ятьма постраждалими на Вінниччині: серед травмованих є діти
    Лобова ДТП із п’ятьма постраждалими на Вінниччині: серед травмованих є діти

    Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

    Читайте також
    ДТП діти Вінниччина жінка немовля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ