Лобова ДТП із п’ятьма постраждалими на Вінниччині: серед травмованих є діти



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ДТП на Вінниччині

Водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху

Поліція встановлює обставини аварії, у якій травмувались троє дорослих та двоє дітей на Вінниччині. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 серпня у Калинівському районі внаслідок лобового зіткнення двох легковиків. Аварія сталась близько 7.30 на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський поблизу с. Корделівка.

За попередніми даними, водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner.

У результаті аварії постраждала 38-річна жінка, яка знаходилась за кермом Peugeot, та троє її пасажирів: 22-річна жителька Козятина, 9-річна дівчинка та 6 місячне немовля.

Також у лікарню доставлений 65-річний водій Kia Cerato, житель м. Києва. Його пасажир не постраждав.

Загрози життю травмованим немає.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.