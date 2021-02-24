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    Під стінами Вінницької ОДА працівники профтехучилища оголосили голодування

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    В колективу закладу існує конфлікт з нинішнім керівництвом - Під стінами Вінницької ОДА працівники профтехучилища оголосили голодування
    В колективу закладу існує конфлікт з нинішнім керівництвом
    фото: vn.20minut.ua

    За словами представника профспілки навчального закладу в колективу існує конфлікт з нинішнім керівництвом

    Під стінами вінницької ОДА вранці, 24 лютого, розпочалася безстрокова акція-голодування працівників Вищого художнього професійно-технічного училища №5.

    Представники незалежної профспілки закладу хочуть, щоб вирішили їхні проблеми та звільнили нового керівника профтехучилища, повідомляє 20minut.ua.

    За словами представника профспілки навчального закладу, Сергія Толкача, в колективу існує конфлікт з нинішнім керівництвом. «Існує конфлікт з нинішнім керівництвом, а саме з виконувачем обов'язків Безугловим Андрієм Івановичем. Є бажання у керівництва знищити незалежну профспілку, є коронаційні схеми. Знищити нас хочуть через правду. Це спочатку були працівники училища, а нині і департамент освіти. Ми вимагаємо, щоб змінили нинішнє керівництво. З початку карантину, як він прийшов – ні разу не зібрав колектив для ознайомлення», – заявив Толкач. Колектив звинувачує керівництво у бездіяльності. «Він має елементарно познайомитися з колективом, дізнатися про проблеми… Недавно незаконно звільнили майстра Бондаря. Ми його відновили на посаді. Компенсували. Зараз існує проблема з черговими сторожами, які мають переробіток. Цей конфлікт ініціювало керівництво, ні з чим не розібравшись. Зробили мене винуватим, як завідувача господарством… На базі п'ятого училища німці вкладують кошти. Але ці гроші вкрали. СБУ просить не розголошувати це. Є порушення, за які німці заплатили гроші», – розповів представник профспілки училища.

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    Під стінами Вінницької ОДА працівники профтехучилища оголосили голодування
    Під стінами Вінницької ОДА працівники профтехучилища оголосили голодування

    Люди додають, що продовжать стояти і далі. Будуть голодувати. Акція безстрокова. Вони обіцяють стояти до тих пір, поки їх не почують.

    Нагадаємо, вінничанин вийшов на одиночний пікет в підтримку Стерненка

    Теги: акція Вінниця Вінницька облрада
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