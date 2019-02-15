«Муніципальна поліція» Вінниці змінить назву та розширить повноваження



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Про рішення місцевої влади

14 лютого, Виконком Вінницької міської ради схвалив проект рішення «Про зміну найменування комунального підприємства Вінницької міської ради «Муніципальна поліція»». Незабаром це буде «Муніципальна служба правопорядку».

Зазначимо, що оскільки «Муніципальна поліція» не має жодного стосунку до підрозділів Національної поліції, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції заявили про намір заборонити використання слова «поліція» в назвах громадських організацій і комунальних підприємств ще у травні 2017 року.

Як повідомив тоді директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Фейсбук, «всі муніципальні формування з охорони громадського порядку можуть називатися «вартами» чи чимось подібним на що вже місцевому самоврядуванню фантазії вистачить – але «поліція» може бути в країні тільки одна – а саме «Національна поліція України»».

Наразі у Вінниці діє комунальне підприємство міської ради «Муніципальна поліція», але вже з наступного місяця його перейменують на комунальне підприємство «Муніципальна служба правопорядку» Вінницької міської ради. Крім цього повноваження, права та обов′язки підприємства поширять на територію населених пунктів Вінницької міської ОТГ, зокрема на нещодавно приєднане селище Десна. Цей проект рішення мають розглянути і затвердити на черговій сесії міської ради.

Детальніше з проектом рішення та новою редакцією Статуту КП ВМР «Муніципальна служба правопорядку» можна ознайомитися тут.

КП ВМР «Муніципальна поліція» створили у березні 2013 року для здійснення контролю за станом благоустрою в місті Вінниці, забезпечення чистоти і порядку, організації озеленення, охорони зелених насаджень, водойомів, земельних ресурсів міста, здійснення контролю у місцях відпочинку громадян, для контролю за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами та організаціями територій, для контролю за додержанням тиші в громадських місцях на території міста Вінниці (джерело – vmr.gov.ua).

Джерело: VЕЖА