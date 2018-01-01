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    На День Соборності вінничани утворять ланцюг єднання

    Вінничан запрошують прийти на Центральний міст 22 січня о 11:30 годині
    Вінничан запрошують долучитися до створення живого ланцюга, що символізує возз'єднання України. Захід пройде на День Соборності України. Про це на своїй сторінці повідомили організатори акції. «День Соборності – день нагадування про головну складову нашої незнищенності – нашу єдність. Єдність українців, незалежно від регіону їх
    • Сьогодні, 06:59
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    <span>&laquo;Ланцюг єднання&raquo;: українці у День Соборності візьмуться за руки</span>
    «Ланцюг єднання»: українці у День Соборності візьмуться за руки

    Вінничан запрошують прийти на Центральний міст 22 січня о 11:30 годині

    Вінничан запрошують долучитися до створення живого ланцюга, що символізує возз'єднання України. Захід пройде на День Соборності України.

    Про це на своїй сторінці повідомили організатори акції.

    «День Соборності – день нагадування про головну складову нашої незнищенності – нашу єдність. Єдність українців, незалежно від регіону їх проживання – на Заході чи на Сході, на Півдні чи на Півночі або у Центрі України – є силою українців. Лише коли ми об’єднані – ми можемо протистояти будь-якому ворогові: внутрішньому чи зовнішньому. Державні прапори, та будь - яка символіка громадських об'єднань - вітається», — зазначають організатори.

    Вінничан запрошують прийти на Центральний міст 22 січня о 11:30 годині. Там і створять живий ланцюг.

    Нагадаємо, в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.

    У День Соборності головною традицією є побудова «живого ланцюга». Найперший українці створили в 21 січня 1990 року. Тоді «живий ланцюг», в якому взяли участь 450 тисяч осіб, зв’язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. Традиція прижилася і щороку повторюється в багатьох містах України.

    Сьогодні в Києві на мосту Патона влаштують живу акцію «Об’єднай береги Дніпра живим ланцюгом Соборності» і розгорнуть 30-метровий прапор України. Всіх бажаючих приєднатися чекатимуть близько 8 ранку з обох сторін мосту Патона. Після об’єднання двох берегів Дніпра учасники виконають гімн України і вшанують пам’ять убитого активіста Революції гідності Сергія Нігояна.

    Вінниця прапор УНР День Соборності
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