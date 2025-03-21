СБУ затримала школярку під час спроби теракту. Росіяни шантажували її відвертими фото

СБУ: Ворог «помітив» дівчину, коли вона шукала заробітки у Телеграм-каналах

Служба безпеки та Національна поліція викрили російські спецслужби на ще одному факті втягнення неповнолітніх українців до підготовки терактів. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За результатами комплексних заходів у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції.

«Як встановило розслідування, ворог «помітив» дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Телеграм-каналах. Щоб залучити її до співпраці, росіяни «зламали» її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували «злити» відверті фото неповнолітньої в інтернет», – йдеться у заяві.

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фото: СБУ, Нацполіція

Як наслідок, школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції.

У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч.

Правоохоронці зірвали ворожі плани – своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали виконавицю злочину.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт). Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, російські спецслужби намагалися залучити до диверсійної діяльності учня шостого класу одної зі шкіл Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, до інспектора сектору освітніх офіцерів Кременецького районного відділу поліції підійшов школяр і розповів, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення у Telegram від невідомого акаунту із пропозицією «підробітку». Йшлося про підпал об’єктів критичної інфраструктури та правоохоронних будівель.

Проте дитина «не спокусилася на обіцяні гроші», а натомість звернулася до офіцера служби освітньої безпеки. Поліцейські поспілкувалися з школярем, подякували йому за позицію, а про цей випадок поінформували співробітників управління СБУ.

Також «Главком» повідомляв, що у Одеській області суд заборонив учню 11-го класу сільської школи користуватися месенджером Telegram, – після того як школяр підпалив автомобіль військовослужбовця.