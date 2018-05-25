На справжній венеціанській гондолі катають туристів у Вінниці

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Романтичні прогулянки

У Вінниці туристів та містян катають у справжній гондолі. Веслувальник співає італійських пісень і проводить екскурсію Південним Бугом.

Власник гондоли Віталій Гуменюк розповідає, що це сімейна реліквія. Його дідусь змайстрував човна власноруч, щоб освідчитися бабусі. Вінницька гондола має й власну назву «Джульєта».

Прогулянка на ній коштує не дешево - 250 гривень за пів години, але охочих відчути себе у Венеції достатньо.

Деталі дивіться в сюжеті:





Джерело: Канал Україна