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    На справжній венеціанській гондолі катають туристів у Вінниці

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    На справжній венеціанській гондолі катають туристів у Вінниці

    Романтичні прогулянки

    У Вінниці туристів та містян катають у справжній гондолі. Веслувальник співає італійських пісень і проводить екскурсію Південним Бугом.

    Власник гондоли Віталій Гуменюк розповідає, що це сімейна реліквія. Його дідусь змайстрував човна власноруч, щоб освідчитися бабусі. Вінницька гондола має й власну назву «Джульєта».

    Прогулянка на ній коштує не дешево - 250 гривень за пів години, але охочих відчути себе у Венеції достатньо. 

    Деталі дивіться в сюжеті: 


    Джерело: Канал Україна

    Вінниця
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