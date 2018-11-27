На три ночі перекриють рух по вулиці Чехова



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У Вінниці проходитиме ремонт залізничного переїзду по вулиці Чехова

У зв’язку з цим, тимчасово, з 23:00 28 листопада до 6:00 29 листопада; з 23:00 29 листопада до 6:00 30 листопада; з 23:00 30 листопада до 6:00 1 грудня, буде перекрито рух транспорту на ділянці по вулиці Чехова (від перехрестя з вул. Олега Антонова до перехрестя з вул. Ватутіна).

Рух автотранспорту буде організований в об’їзд по вулицях Олега Антонова, Максима Шимка, Ватутіна.

На час проведення робіт буде тимчасово змінена схема руху тролейбусних маршрутів та відключено від напруги контактну мережу тролейбусів на вказаній ділянці по вулиці Чехова.

Перевезення пасажирів за маршрутом «вул. Чехова (ТЦ «Грош») – Тяжилів (вул. Лугова)» буде організовано автобусами.

Джерело: Vinbazar