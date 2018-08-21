На Вінниччині 18-річний хлопець потрапив під потяг



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Тілесні ушкодження, отриманні потерпілим, виявились несумісні з життям. Поліцією відкрито кримінальне провадження

19 серпня на залізничному перегоні станцій Миколаївка-Кордишівка виявили без свідомості, з травмами ніг 18-річного жителя села Йосипівка.

За попередньою інформацією подія сталась близько 15 години. Хлопець потрапив під колеса дизельного тягача. Від отриманих ушкоджень 18-річний житель Козятинського району помер у лікарні.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції встановлюють причини та обставини події.

Джерело: Vinbazar