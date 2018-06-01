На Вінниччині будівлі сімох шкіл і дитсадків визнані небезпечними

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Обнародовано перелік закладів

У Вінницькій області з квітня тривають позапланові перевірки стану техногенної та пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей. Станом на 23 травня інспекторами ГУ ДСНС у Вінницькій області перевірено 799 закладів, з яких 696 – заклади освіти. В результаті, до адміністративного суду подано 7 позовних заяв на призупинення експлуатації об’єктів.

Про це йдеться в інформації Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

У Вінницькій області будівлі 7 закладів освіти визнані небезпечними. До адміністративних судів направлено заяви щодо застосування запобіжного заходу - повного зупинення експлуатації будівель:

Вінницька міська Благодійна організація «Благодійний заклад-центр естетичного виховання дітей» - м. Вінниця, вул. Москаленка, 42

Лознянський ДНЗ - Хмільницький р-н, с. Лозна, вул. Садова, 4

ДНЗ «Колобок» - Літинський р-н, с. Пеньківка, вул. І.Ю. Бурлаки, 124

ЗОШ І-ІІ ст. - Літинський р-н, с. Новоселиця, вул. Шкільна, 16

ДНЗ «Перлина» - Вінницький р-н, с. Горбанівка, вул. Українська, 21

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 – Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Столярчука, 29

ЗОШ І ст. - Хмільницький р-н, с. Морозівка, вул. Шевченка, 12.

Загалом перевіркам підлягають 1 728 об’єктів: 195 торговельних центрів, 77 лікувальних закладів та1456 закладів освіти.

Джерело: vinnitsa.info