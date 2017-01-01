На Вінниччині чоловік кинув гранату у житловий будинок

Правопорушник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до хати носельчанина, з яким проживає його колишня співмешканка

У Вінницькій області 41-річний чоловік у селі Бондурівка кинув бойову гранату у будинок колишньої співмешканки. У результаті вибуху двоє осіб отримали поранення, передає прес-служба ГУ НП у Вінницькій області. За даними правоохоронців, 3 грудня до чергової частини Немирівського відділу поліції звернувся сільський голова села Бондурівка та



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Правопорушник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до хати носельчанина, з яким проживає його колишня співмешканка

У Вінницькій області 41-річний чоловік у селі Бондурівка кинув бойову гранату у будинок колишньої співмешканки. У результаті вибуху двоє осіб отримали поранення, передає прес-служба ГУ НП у Вінницькій області.

За даними правоохоронців, 3 грудня до чергової частини Немирівського відділу поліції звернувся сільський голова села Бондурівка та повідомив, що в одному з будинків вибухнула граната. Господар та його співмешканка отримали тілесні ушкодження.

Як розповів начальник Немирівської поліції Олександр Король, відразу після отримання повідомлення про вибух на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти вибухотехнічного відділу.

Правоохоронці встановили, що правопорушник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов додому до 42-річного односельчанина, з яким проживає його колишня співмешканка.

Виник конфлікт, під час гість дістав гранату, попередньо Ф1, та кинув її у кімнату, де перебувала 42-річна потерпіла та господар будинку.

Поліцейські затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час проведення обшуку у його будинку інших боєприпасів виявлено не було.