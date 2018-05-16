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    На Вінниччині чоловік пішов на роботу та зник

    • Розсилка

    Увага розшук!

    Вінницьким відділенням поліції ГУНП у Вінницькій області розшукується 37 – річний Демко Ярослав, житель селища Стрижавка Вінницького району. Вранці 5 травня 2018 року він пішов на роботу та до теперішнього часу не повернувся.

    Його прикмети: зріст 190 см., на вигляд 35 – 40 років, волосся темне, відсутні передні зуби, на спині татуювання у вигляді напису «72 бригада».

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    В день зникнення був одягнений у сині джинси,червону футболку, кросівки темного кольору.

    Якщо комусь відома інформація, яка допоможе встановити місцеперебування останнього, прохання повідомити до поліції за телефоном 

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