На Вінниччині чоловік пішов на роботу та зник

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Увага розшук!

Вінницьким відділенням поліції ГУНП у Вінницькій області розшукується 37 – річний Демко Ярослав, житель селища Стрижавка Вінницького району. Вранці 5 травня 2018 року він пішов на роботу та до теперішнього часу не повернувся.

Його прикмети: зріст 190 см., на вигляд 35 – 40 років, волосся темне, відсутні передні зуби, на спині татуювання у вигляді напису «72 бригада».

В день зникнення був одягнений у сині джинси,червону футболку, кросівки темного кольору.

Якщо комусь відома інформація, яка допоможе встановити місцеперебування останнього, прохання повідомити до поліції за телефоном