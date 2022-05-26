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    Події в Україні

    У Харкові сталася стрілянина: двоє загиблих

    З автомата обстріляли мікроавтобус - У Харкові сталася стрілянина: двоє загиблих
    З автомата обстріляли мікроавтобус
    скріншот із відео

    Зловмисника ліквідували

    У Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинули дві людини. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    Там зазначили, що стрілець був знешкоджений.

    «На затримання зловмисника були оперативно направлені поліціянти полку поліції особливого призначення управління карного розшуку територіального підрозділу», – заявили в поліції.

    Прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко повідомив, що злочинець обстріляв автобус з автомата. Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків, пише «РБК-Україна».

    Після цього злочинець покинув місце події. Зловмисника застрелили біля блокпоста під час затримання.

    Як повідомляє «Суспільне», один із загиблих був одягнений у військову форму, його знайшли у розстріляному мікроавтобусі. Другий убитий – чоловік у цивільному, чиє тіло лежало неподалік.

    Слідчі відкрили справу за статтею «Вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

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    Теги: Харків росія окупанти війна вбивство Україна чоловік злочинець окупація час стрілянина прессекретар #stoprussia
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    У Харкові сталася стрілянина: двоє загиблих