На Вінниччині держава відсудила гідроспоруди на 252 млн грн

З 2005 року державні гідроспоруди без належних правових підстав використовувалися фізичною особою

На Вінниччині держава повернула контроль над гідроспорудами вартістю 252 млн грн через суд

Чечельницький районний суд задовольнив позов Гайсинської окружної прокуратури та постановив повернути державі гідротехнічні споруди площею майже 13 тис. м² вартістю понад 252 млн грн, що розташовані на території Ольгопільської громади Гайсинського району Вінниччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Як встановило слідство, з 2005 року ці державні гідроспоруди (дамби, греблі, обвідні канали тощо) без належних правових підстав використовувалися фізичною особою для комерційного вирощування риби. Громадянин орендував земельну ділянку, включно з водним об’єктом та нерозривно пов’язаними з ним гідротехнічними спорудами, проте жодних договорів щодо користування саме нерухомим державним майном укладено не було.

Внаслідок такого безпідставного використання державний бюджет протягом багатьох років не отримував орендних платежів. Крім того, існувала загроза неконтрольованої експлуатації гідроспоруд, що могло призвести до їхнього пошкодження та втрати.

З метою захисту державних інтересів та відновлення законності у розпорядженні державним майном, прокуратура звернулася до суду. Рішенням суду позов прокуратури було повністю задоволено.

Наразі вживатимуться заходи для забезпечення реального виконання судового рішення після набрання ним законної сили, що дозволить повернути стратегічно важливі гідротехнічні споруди під контроль держави.

Нагадаємо, у Вінниці двоє підприємців, діючи за попередньою змовою, уклали договір на виконання робіт із монтажу поліетиленового пожежного резервуара для одного з навчальних закладів. Зловмисники отримали 590 тис. грн, проте зобов’язань не виконали.