  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині двоє підлітків забили пенсіонерку цеглиною, а потім підпалили будинок

    • Розсилка
    На Вінниччині двоє підлітків забили пенсіонерку цеглиною, а потім підпалили будинок

    Триває слідство

    В одному із населених пунктів  Могилів-Подільського району за місцем проживання виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Проводиться досудове розслідування.

    Як розповів начальник обласної поліції Юрій Педос, за фактом умисного вбивства слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

    У вчиненні злочину обґрунтовано підозрюються односельчани потерпілої.

    Поліцією вживаються заходи з метою притягнення винних до відповідальності.

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    кримінал вбивство розслідування Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ