На Вінниччині двоє підлітків забили пенсіонерку цеглиною, а потім підпалили будинок
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Розсилка
Триває слідствоВ одному із населених пунктів Могилів-Подільського району за місцем проживання виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Проводиться досудове розслідування.
Як розповів начальник обласної поліції Юрій Педос, за фактом умисного вбивства слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
У вчиненні злочину обґрунтовано підозрюються односельчани потерпілої.
Поліцією вживаються заходи з метою притягнення винних до відповідальності.
Джерело: Vinbazar