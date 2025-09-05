На Вінниччині командирка роти вимагала у підлеглих гроші за прогули

Жінку вже відсторонено від служби, їй загрожує до десяти років позбавлення волі

Командирка роти забезпечення однієї з військових частин на Вінниччині вимагала від підлеглих гроші за «прогули». Слідчі поліції повідомили їй про підозру. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області, передає «Главком».



У поліції зазначили, що за дозвіл військовослужбовцям виїхати за межі військової частини без законних на те підстав, посадовиця отримувала гроші і на особисту банківську картку, і готівкою.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 38-річна командирка роти військової частини налагодила схему збагачення за безперешкодне увільнення військовослужбовцями від виконання ними обов’язків. Жінка виписувала документ про звільнення на домовлену кількість днів та відпускала підлеглих за межі військової частини», - повідомляють у поліції.

2 вересня правоохоронці затримали жінку після одержання неправомірної вигоди на підконтрольний їй рахунок. Під час проведення обшуків за місцем працевлаштування та проживання службової особи, слідчі вилучили мобільний телефон, комп'ютерну техніку, гроші та чорнові записи.

Порушниці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід та ухвалив рішення про відсторонення від займаної посади.



Раніше «Главком» повідомляв, що на Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі. Начальник відділення обліку мобілізаційної роботи одного з відділів Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, $3 тис. за зняття з бази розшуку осіб. Зазначається, що по гроші, які були передані двома траншами, відсилав свого підлеглого. Після передачі клієнтом другої частини хабаря в розмірі $2 тис.правоохоронці затримали фігуранта.