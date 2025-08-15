Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
Зловмисники були затримані під час одержання неправомірної вигоди
фото Нацполіція

Правоохоронці припинили протиправну діяльність військовослужбовців 14 серпня, після одержання одним з них $4 000

Двоє військовослужбовців за $4 000 пообіцяли військовозобов’язаному чоловіку вплинути на рішення посадових осіб щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Окрім того, військові пообіцяли повпливати на медичних працівників військово-лікарської комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо проходження чоловіком військової служби в тилових підрозділах.

Зловмисників викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У четвер, 14 серпня, правоохоронці припинили протиправну діяльність фігурантів після одержання одним з них неправомірної вигоди.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2.ст.28, ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку.

«Главком» писав, що у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських. Одним із нападників був староста Соловичівського старостинського округу.

Читайте також:

Теги: поліція ухилянти ТЦК Львівщина Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сплата штрафу не звільняє від обов'язку оновлення даних
Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони
16 липня, 09:11
ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи
ТЦК зобовʼязані знімати на відео всіх осіб, кому вручають повістку – юристи
16 липня, 08:01
Правоохоронці Чорнобильського відділення поліції провели огляд місця події
У Чорнобилі невідомі вчинили наругу над похованнями видатних діячів хасидського руху
16 липня, 08:23
Автомобіль Nissan Versa врізався у чергу, яка переважно складалася з жінок
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у натовп біля нічного клубу: водія застрелили на місці
20 липня, 04:56
Прощання з нардепом розпочалося у храмі Святої Софії-Премудрості Божої
Львів прощається з нардепом Рущишиним, який загинув у ДТП (фото)
28 липня, 13:37
Львів’янин Володимир Л. у липні 2024 року втік з військової частини
Військовий, який пішов у СЗЧ, попався на крадіжці
25 липня, 10:45
37-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку
На Київщині п’яний водій на Volkswagen збив жінку та втік з місця ДТП
25 липня, 15:37
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
4 серпня, 09:14
Чоловік заявив, що спілкується не російською, а «харківською мовою»
У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»
10 серпня, 17:39

Суспільство

Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів
Директор санаторію розікрав 78 млн грн на фіктивній реабілітації пацієнтів
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
У Маріуполі майже висохло Старокримське водосховище, яке є єдиним джерелом водозабезпечення
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
Кабмін замінить Верховну Раду? Офіс президента приховав таємний механізм
АРМА виставила на продаж столичну нерухомість Медведчука
АРМА виставила на продаж столичну нерухомість Медведчука

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
26K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
9247
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
8541
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua