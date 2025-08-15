Двоє військових у Львові попалися на хабарі за зняття чоловіка з розшуку ТЦК

Зловмисники були затримані під час одержання неправомірної вигоди

Правоохоронці припинили протиправну діяльність військовослужбовців 14 серпня, після одержання одним з них $4 000

Двоє військовослужбовців за $4 000 пообіцяли військовозобов’язаному чоловіку вплинути на рішення посадових осіб щодо зняття його з розшуку в РТЦК та СП. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Окрім того, військові пообіцяли повпливати на медичних працівників військово-лікарської комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо проходження чоловіком військової служби в тилових підрозділах.

Зловмисників викрили слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Львівщини спільно з співробітниками військової контррозвідки Служби безпеки України, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У четвер, 14 серпня, правоохоронці припинили протиправну діяльність фігурантів після одержання одним з них неправомірної вигоди.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2.ст.28, ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

