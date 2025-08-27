Хабарництво в лісовій галузі: затримано керівника, який вимагав 3 млн грн з підрядника

На Рівненщині затримали керівника надлісництва ДП «Ліси України» на хабарі в 3 млн грн

На Рівненщині працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ викрили керівника одного з надлісництв філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» на вимаганні хабаря. За даними слідства, посадовець вимагав у підрядника 3 млн грн за можливість працювати та перемагати в тендерах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За інформацією ДБР, хабар мав сплатити представник комерційної компанії, що надає послуги з лісозаготівлі. Керівник надлісництва встановив для підприємців «таксу» у розмірі 40 грн за кожен кубометр зрубаної деревини у травні, а вже у липні підвищив її до 60 грн. Загальна сума «данини» за три місяці роботи підрядника становила 3 млн грн.

В обмін на ці кошти фігурант обіцяв бізнесменам перемогу в майбутніх тендерах, а також безпроблемне підписання актів прийому-передачі робіт. У разі відмови посадовець погрожував створити умови, які унеможливлять подальшу роботу підрядника, і навіть посилався на підтримку інших високопосадовців філії.

Слідчі задокументували перший факт передачі хабаря у розмірі 500 тис. грн у першій половині серпня. Під час отримання другого «траншу» в 2,5 млн грн чиновника було затримано. Під час обшуку в його автомобілі вилучили всю суму.

Наразі начальнику надлісництва повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, що передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, встановлюються всі причетні до схеми особи.

До слова, поліція оголосила підозру лісничому Лазещинського лісництва філії «Ясінянське ЛМГ» ДП «Ліси України» за службову недбалість, що призвела до масштабної незаконної вирубки лісу в Карпатах. За даними Національної поліції, внаслідок його дій державі завдано збитків майже на 56 млн грн, пише «Главком».

У жовтні 2024 року правоохоронці вже затримали «чорних лісорубів», причетних до цієї масштабної вирубки, і справа щодо них наразі перебуває на розгляді в суді.