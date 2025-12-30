Головна Вінниця Новини
На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів на обслуговування світлофорів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На Вінниччині посадовців підозрюють у розтраті бюджетних коштів на обслуговування світлофорів
Підозру повідомили керівнику Служби інфраструктури, начальнику відділу та директору підрядника
фото: Прокуратура України

Підозрюваним інкриміновано розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану 

На обслуговуванні світлофорів і вуличного освітлення на Вінниччині було розтрачено 1,6 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Прокурори Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру керівнику Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Вінницькій області, начальнику одного з відділів цієї Служби та директору товариства-підрядника», – йдеться у повідомленні.

Їм інкриміновано розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

За даними слідства, у грудні 2022 року було проведено закупівлю робіт з експлуатаційного утримання доріг державного значення, зокрема обслуговування світлофорів і вуличного освітлення. Договір уклали з товариством, яке не мало відповідної ліцензії.

«Упродовж 2023–2024 років підрядник систематично завищував у щомісячних актах вартість електроенергії на 20%, закладаючи витрати, не передбачені кошторисом», – повідомляє прокуратура.

«У результаті, за два роки дії договору, у період масованих атак рф на енергетичну інфраструктуру, з бюджету було розтрачено 1,6 млн грн», – додала прокуратура.

Тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора адвокату повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Теги: прокуратура бюджет Офіс Генерального прокурора Вінниччина

