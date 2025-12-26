На Вінниччині за одну ніч чоловік викрав два авто та влаштував на них ДТП

На правопорушника складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та без посвідчення водія

У Тульчинському районі Вінницької області поліція затримала зловмисника, який за одну ніч викрав два автомобілі та потрапив на них у дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тульчинський районний відділ поліції.

«Злочини 24-річний мешканець Томашпільської громади скоював у стані алкогольного сп’яніння. Фігуранта затримали після того, як він на викраденому легковику потрапив у ДТП. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

За словами начальника відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Олександра Науменка, 24 грудня під час патрулювання поліцейські помітили автомобіль ВАЗ, який після автопригоди застряг у кюветі. Під час спілкування з водієм правоохоронці встановили, що транспортний засіб викрав у одному із сусідніх сіл.

Згодом поліцейські з’ясували, що зловмисник причетний до вчинення ще одного аналогічного злочину. За декілька годин до затримання фігурант викрав у знайомого легковик, потрапив на ньому у ДТП та залишив транспортний засіб у полі. Обидва автомобілі вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. До обрання запобіжного заходу затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. За цими фактами розслідуються кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Також на правопорушника складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та без посвідчення водія.

