На Вінниччині за одну ніч чоловік викрав два авто та влаштував на них ДТП

Наталія Порощук
Наталія Порощук
На Вінниччині за одну ніч чоловік викрав два авто та влаштував на них ДТП
На правопорушника складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та без посвідчення водія
фото: Національна поліція України

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру

У Тульчинському районі Вінницької області поліція затримала зловмисника, який за одну ніч викрав два автомобілі та потрапив на них у дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тульчинський районний відділ поліції.

«Злочини 24-річний мешканець Томашпільської громади скоював у стані алкогольного сп’яніння. Фігуранта затримали після того, як він на викраденому легковику потрапив у ДТП. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині за одну ніч чоловік викрав два авто та влаштував на них ДТП фото 1

За словами начальника відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції Олександра Науменка, 24 грудня під час патрулювання поліцейські помітили автомобіль ВАЗ, який після автопригоди застряг у кюветі. Під час спілкування з водієм правоохоронці встановили, що транспортний засіб викрав у одному із сусідніх сіл.

Згодом поліцейські з’ясували, що зловмисник причетний до вчинення ще одного аналогічного злочину. За декілька годин до затримання фігурант викрав у знайомого легковик, потрапив на ньому у ДТП та залишив транспортний засіб у полі. Обидва автомобілі вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. До обрання запобіжного заходу затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. За цими фактами розслідуються кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Також на правопорушника складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та без посвідчення водія.

Нагадаємо, у Вінниці 9 листопада близько 11:00 години трапилася аварія на перетині Келецької та Шевченка. Внаслідок чого постраждала людина.

Раніше на Вінниччині працівник СТО викрав новий автомобіль та розбив його в ДТП. Сума матеріального збитку становить 1,2 млн грн.

