На Вінниччині чоловік із шилом напав на військового ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Вінниччині чоловік із шилом напав на військового ТЦК
Першочерговими слідчо-розшуковими діями було встановлено його особу та затримано за місцем проживання
фото: Вінницька обласна прокуратура

Працівники районного центру комплектування виконували професійні обов’язки в одному із сіл

Сьогодні, 2 січня, у Гайсинському районі Вінницької області було здійснено напад на військовослужбовця РТЦК та СП. Затримано ймовірного нападника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

«Працівники районного центру комплектування виконували професійні обов’язки в одному із сіл. Для перевірки військово-облікових документів вони зупинили на вулиці 46-річного місцевого жителя. Останній раптово напав на військовослужбовця, завдавши йому у ногу удару гострим предметом, схожим на шило. Далі нападник утік з місця події», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині чоловік із шилом напав на військового ТЦК фото 1

Першочерговими слідчо-розшуковими діями було встановлено його особу та затримано за місцем проживання. Знаряддя вчинення злочину вилучено. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. За даними правоохоронців, удень 25 грудня 2025 року о 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення заходів з оповіщення чоловік напав з ножем на військовослужбовців зі складу групи оповіщення місцевого ТЦК. Двоє з них отримали поранення, наразі постраждалих ушпиталили.

Теги: Вінниччина ТЦК

