У Вінниці чиновник, який за кермом службового авто врізався у газову колонку, втратив посаду

Заболотна підписала наказ про звільнення Меньшікова з посади

Пошкоджений у ДТП службовий автомобіль після ремонту буде передано одному з підрозділів Сил оборони України

У Вінниці звільнили директора Департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької обласної військової адміністрації Костянтина Меньшікова після дорожньо-транспортної пригоди за участі службового автомобіля. Про це повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, пише «Главком».

Після з’ясування всіх обставин інциденту Наталія Заболотна підписала наказ про звільнення Меньшікова з посади.

«Колишні заслуги не надають права на неприйнятну поведінку. Посадовці, які своїми діями підривають авторитет державної служби, не можуть працювати в органах влади», – наголосила вона.

Водночас Заболотна зазначила, що Меньшіков є учасником бойових дій та зробив значний внесок у зміцнення обороноздатності області. Проте ці заслуги не можуть бути виправданням порушень.

Пошкоджений у ДТП службовий автомобіль після ремонту буде передано одному з підрозділів Сил оборони України.

За даними місцевих ЗМІ, аварія сталася напередодні у районі П’ятничани. Службовий автомобіль обласної адміністрації врізався у газову колонку. За кермом перебував Костянтин Меньшіков.

Як повідомляють журналісти, водій відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння за допомогою драгера та їхати до лікарні для медичного огляду. Відносно нього було складено протокол за ст. 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.