Чиновник Вінницької ОДА в'їхав службовим авто в газову колонку – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео 20minut.ua

У повідомленні ЗМІ вказано, що відносно чиновника правоохоронці склали протокол за ст. 130 КУпАП

У Вінницькій області сталася дорожньо‑транспортна пригода за участі службового автомобіля Вінницької обласної державної адміністрації. Як пише «Главком», про це повідомляє місцеве видання vn.20minut.ua.

За інформацією медіа, за кермом авто, яке протаранило газову колонку на П’ятничанах, був Костянтин Меньшіков – директор Департаменту оборонної роботи та забезпечення правопорядку Вінницької ОДА.

Зазначається, що водій відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння в драгері та їхати до лікарні для освідування. У повідомленні ЗМІ вказано, що відносно чиновника склали протокол за ст. 130 КУпАП( керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Чиновник Вінницької ОДА в'їхав службовим авто в газову колонку – ЗМІ фото 1

Заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталія Заболотна вже прокоментувала подію:

«Повертаюся з робочого відрядження. Із засобів масової інформації стало відомо про дорожньо-транспортну пригоду, яка відбулася за участі автомобіля Вінницької ОВА. Наразі компетентними органами встановлюються обставини аварії. Після отримання детальної інформації про пригоду, мною невідкладно будуть ухвалені необхідні рішення щодо цієї ситуації».

Нагадаємо, у місті Кагарлик, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі депутата однієї із селищних рад Обухівського району, який перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння.

