Ґвалтував шестирічну онуку та її подругу. До суду скеровано справу 57-річного чоловіка

Дітям забезпечено кваліфіковану юридичну, медичну і психологічну допомогу

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Жмеринського району Вінницької області за обвинуваченнями у вчиненні злочинів проти статевої свободи, недоторканості і моральності малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Слідством встановлено, що 57-річний обвинувачений з початку 2024 року по липень 2025 року ґвалтував та розбещував шестирічну онучку та її дев'ятирічну подружку. Одночасно чоловік демонстрував їм порновідео з інтернету.

Обвинувачений перебуває під вартою. Дітям забезпечено кваліфіковану юридичну, медичну і психологічну допомогу.

За інкриміновані злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі.

До слова, на Закарпатті прокуратура у суді довела вину вітчима із матір’ю, які тривалий час вчиняли сексуальне насильство щодо дитини. Мати, окрім цього, ще періодично знімала це на відео. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, жінці призначено покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Раніше на Закарпатті четверо неповнолітніх хлопців зґвалтували та пограбували 46-річну жінку. Суд виніс вирок винуватцям.