Замість штрафу: працівниця Одеської митниці вимагала понад 270 тис грн хабаря

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Замість штрафу: працівниця Одеської митниці вимагала понад 270 тис грн хабаря
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
фото: Офіс генерального прокурора

Службовиця Одеської митниці отримала підозру у вимаганні понад 270 тис грн хабаря

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру службовій особі Одеської митниці Держмитслужби України. Її звинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі понад 270 тис грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювана, користуючись своїм службовим становищем, вимагала гроші від представника двох компаній. Вона обіцяла не застосовувати максимальні штрафні санкції за порушення митного законодавства.

Працівниці митниці було повідомлено про підозру 7 серпня за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням).

8 серпня суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 787 тис грн.

Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 5 серпня, працівники сектору реагування патрульної поліції на околиці Ізмаїла зупинили водія мопеда для перевірки документів. Але 45-річний чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік правоохоронців. Про це пише «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

