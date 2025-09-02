Екссуддя, який «погорів» на хабарі, втік до ЗСУ і може уникнути покарання

Починаючи з березня 2025 року, суд на 18,1 тис. грн оштрафував обвинуваченого за пропуск засідань без поважних причин

Ігорю Петрику загрожує до 10 років тюрми, але терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності скоро закінчаться

Колишній суддя Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Петрик, обвинувачений у корупції, може уникнути покарання. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися».

У 2016-му служитель Феміди попався на хабарі $5 тис., які ховав під суддівською мантією у спеціально вшитій для цього внутрішній кишені. Гроші взяв за ухвалення рішення на користь компанії, яка займається утилізацією небезпечних відходів.

З 2017 року – справа Петрика розглядалася різними судами: спочатку Печерським райсудом, а з 2019 року і до сьогодні – Вищим антикорупційним судом.

У квітні 2022 року екссуддя, будучи обвинуваченим у злочині, за яке передбачено покарання до 10 років в’язниці, мобілізувався на посаду помічника командира військової частини з правової роботи-начальника юридичної служби. Суд пішов на зустріч обвинуваченому і зупинив розгляд справи до травня 2023 року.

Як пізніше відзначив Антикорупційний суд, за весь час військової служби жодне засідання за участю обвинуваченого не відбувалося з польових фортифікаційних споруд. Навпаки – Ігор Петрик прибував до суду або підключався за допомогою відеозв’язку з приміщення військової частини.

Крім того, суд запідозрив колишнього суддю Петрика у затягуванні слухання справи, що може призвести до завершення термінів притягнення до кримінальної відповідальності. Нагадаємо, що екссудді залишилося «дотягнути» трохи більше року (до початку грудня 2026 року), щоб уникнути покарання. Починаючи з березня 2025 року, Вищий антикорупційний суд уже тричі штрафував обвинуваченого на загальну суму 18,1 тис. грн за пропуск засідань без поважних причин.

Додамо, що протягом 2022-2025 років Вищий антикорупційний суд відновив розгляд 15 кримінальних проваджень, які було зупинено через мобілізацію обвинувачених до ЗСУ.

Як повідомляв «Главком», суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микола Глотов прирівняв корупцію до держзради і згадав Героїв Небесної Сотні.

«Для мене обвинувачення особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення як і обвинувачення у державній зраді, незважаючи на різну ступінь тяжкості цих злочинів з точки зору закону про кримінальну відповідальність, є злочинами одного порядку, між якими можна поставити знак рівності «=» в контексті того, що їх наслідками може бути підрив оборонної спроможності держави», – заявив служитель Феміди.