На Вінниччині на дорозі загорівся автомобіль
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Вогнем знищено моторний відсік та панель приладів
У четвер, 9 серпня, у Тиврівському районі Вінницької області сталося загоряння автомобіля ВАЗ 2104. Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
За даними управління, інцидент стався в селищі міського типу Тиврів. Інформація про подію надійшла о 06:12.
Рятувальники, прибувши на виклик, о 06:22 пожежу локалізували, а о 06:28 ліквідували.
Вогнем знищено моторний відсік та панель приладів автомобіля.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи автомобіля.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 3 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.