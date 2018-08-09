На Вінниччині на дорозі загорівся автомобіль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогнем знищено моторний відсік та панель приладів

У четвер, 9 серпня, у Тиврівському районі Вінницької області сталося загоряння автомобіля ВАЗ 2104. Про це інформує ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

За даними управління, інцидент стався в селищі міського типу Тиврів. Інформація про подію надійшла о 06:12.

Рятувальники, прибувши на виклик, о 06:22 пожежу локалізували, а о 06:28 ліквідували.

Вогнем знищено моторний відсік та панель приладів автомобіля.

Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи автомобіля.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 3 чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.