На Вінниччині «обчистили» банкомат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ілюстративне фото

Злочинців розшукує поліція

Тиждень вінницькі правоохоронці розшукують зловмисників, які викрали гроші з банкомату. В ніч з 17 на 18 листопада у селищі Турбів Липовецького району двоє невідомих професійно його «обчистили» та зникли з поля зору поліції.

Посилаючись на власні джерела, злочинці потрапили у приміщення магазину «Універсам», що на вул. Маяковського, та поцупили гроші з банкомату «Ощадбанку», вмонтованого у фасад торгового закладу. Видання вказує, що крадії винесли не менше 700 тисяч гривень та не попали під камери відео нагляду.

У відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області пояснили NaПарижі, що злочинців було двоє. Суму вкраденого у банку не розголошують. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка). Пошуки тривають.

Враховуючи, що це не перший аналогічний випадок в Україні, у поліції розуміють, що діє досвідчена група злочинців. Інші деталі слідчі не розголошують.