На Вінниччині очікують значне зниження температури



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Водіям слід дотримуватися правил дорожнього руху

Через циклон вдень 26 листопада та впродовж доби 27 листопада у Вінницькій, а також ще у 14 областях знизяться температурні показники. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодор».

Таким чином, у Вінницькій, Львівській, Івано-Франків, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов.

Відповідно до прогнозів синоптиків слід очікувати на сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь.

У свою чергу, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Транспортники зазначають, що такі погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей (2 рівень загрози «жовтий»).

В Укравтодорі закликають на необхідності дотримання правил дорожнього руху та не перевищення дозволеної швидкості.

Джерело: vn.oblast.online