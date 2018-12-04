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    Новини

    На Вінниччині оштрафували підприємство на 32 тисячі

    • Розсилка
    На Вінниччині оштрафували підприємство на 32 тисячі

    Про екологію у Вінницькій області

    Під час проведення позапланової перевірки одного із підприємств Тульчинського району спеціалістами відділу державного екологічного нагляду (контролю) Державної екологічної інспекції у Вінницькій області було виявлено наднормативні скиди забруднюючих речовин у водний об'єкт.

    Так, за результатами перевірки було встановлено, що в період з 15.03.2017р. по 12.05.2017р. підприємством здійснювався скид стічних вод у водний об'єкт, а саме р. Сільниця, з перевищенням концентрації нормативів граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин у водний об'єкт із зворотними водами, що є порушенням ст. 44, 70 Водного кодексу України.

    Відповідно до Методики, затвердженої наказом Мінприроди № 389 від 20.07.2009р. розмір обрахованих збитків становить 32 127 грн. 98 коп.

    Інспекцією пред'явлено претензію для добровільної сплати.

    Джерело: Vinbazar

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