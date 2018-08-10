На Вінниччині перекинувся мопед. П’яний 17-річний юнак вижив, а 15-річна дівчина – ні



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Поліція з’ясовує обставини аварії, у якій загинула неповнолітня дівчина

У п’ятницю 10 серпня між селами Вищеольчедаїв та Попелюхи Мурованокуриловецького району Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула 15-річна пасажирка мопеду. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Автопригода сталась близько 03.20.

За кермом мопеда «Вайпер» перебував 17-річний хлопець. На заокругленій ділянці дороги він не впорався з керуванням транспортного засобу та перекинувся. Внаслідок аварії на місці пригоди загинула його 15-річна пасажирка.

Попередньо, водій транспортного засобу перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Поліція з’ясовує обставини та причини аварії.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі.