На Вінниччині перекинувся рейсовий автобус (фото)



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Поліція розслідує обставини автопригоди за участі рейсового автобусу

Сьогодні, 25 листопада, поблизу м. Тульчин сталась дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали п’ятеро людей. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Аварія сталась на автодорозі Тульчин – Кирнасівка близько 06.00 години.

За попередньою інформацією, водій автобуса «Isuzu» сполученням Ольгопіль- Вінниця через ожеледицю не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті автопригоди водій та четверо пасажирів з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані до районної лікарні.

Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років позбавлення волі.