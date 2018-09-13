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    На Вінниччині під час паркування водій збив пішохода

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    На Вінниччині під час паркування водій збив пішохода

    12 вересня у Чечельнику водій «шістки» травмував 62-річну жінку. З численними забоями та політравмою, потерпіла госпіталізована у травматологію

    Близько дев’ятої години ранку водій автомобіля «ВАЗ 2106», 48-річний житель села Куренівка, допустив наїзд на жінку-пішохода.

    Потерпіла – 62-річна жителька села Тартак. З множинними забоями та політравмою голови вона госпіталізована у травматологічне відділення районної лікарні.

    Водій освідуваний. Він тверезий.

    Поліцією розпочато кримінальне провадження.

    Джерело: Vinbazar

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