На Вінниччині під час паркування водій збив пішохода
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Розсилка
12 вересня у Чечельнику водій «шістки» травмував 62-річну жінку. З численними забоями та політравмою, потерпіла госпіталізована у травматологію
Близько дев’ятої години ранку водій автомобіля «ВАЗ 2106», 48-річний житель села Куренівка, допустив наїзд на жінку-пішохода.
Потерпіла – 62-річна жителька села Тартак. З множинними забоями та політравмою голови вона госпіталізована у травматологічне відділення районної лікарні.
Водій освідуваний. Він тверезий.
Поліцією розпочато кримінальне провадження.
Джерело: Vinbazar