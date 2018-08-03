На Вінниччині поліція відкрила кримінальне провадження за перешкоджання діяльності журналіста



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Триває слідство

2 серпня до Теплицького відділення поліції з завою про правопорушення звернулась заступник редактора газети «Вісті Тепличчини».

Зі слів журналіста, їй заборонили брати участь у проведенні наради за участі державних службовців та сільських голів Теплицького району, чим перешкодили виконанню її професійних обов’язків.

За словами начальника теплицької поліції Віктора Піруса, слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Такий злочин карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Джерело: Vinbazar