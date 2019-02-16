На Вінниччині полісмени шукали трьох дітей, що втекли з реабілітаційного центру



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Протягом чотирьох годин працівники поліції шукали трьох неповнолітніх хлопців, які втекли з немирівського реабілітаційного центру. Ввечері, коли усі діти лягли спати, вихователька помітила, що три ліжка пусті.

Протягом півгодини зниклих дітей працівники закладу шукали самотужки та близько 22.00 звернулись за допомогою у поліцію.

14 лютого до Немирівського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевого навчального-реабілітаційного центру про зникнення трьох дітей віком 11 та 13 років. Мобільних телефонів вони при собі не мали. Півгодини дітей вихователі шукали самотужки, але безрезультатно.

Як розповіла начальник відділу ювенальної превенції обласної поліції Людмила Кузнєцова, на пошуки неповнолітніх по тривозі зібрали весь особовий склад немирівської, вінницької поліції та відділу ювенальної превенції ГУНП у Вінницькій області. Поліцейські відпрацьовували вокзали, магазини парк, зв’язались з батьками зниклих хлопців. Близько 23.00 у центрі міста екіпаж групи реагування патрульної поліції помітив втікачів. Побачивши поліцейських, хлопці кинулись навтьоки. Двох з них інспектори наздогнали, а третього знайшли близько пів на третю годину ночі при виїзді з Немирова.

З дітьми працюють працівники ювенальної превенції. Причини втечі встановлюються.

Джерело: Vinbazar