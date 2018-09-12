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    На Вінниччині прокуратура запобігла незаконному привласненню землі

    • Розсилка
    На Вінниччині прокуратура запобігла незаконному привласненню землі

    Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області, у поточному році, під час здійснення моніторингу, виявлено факт винесення судом рішення, яким порушено інтереси держави.

    Бершадським районним судом задоволено позов та визнано дійсним усний договір купівлі-продажу нерухомого майна (будівля із земельною ділянкою) та визнано право власності на нього. Вказане рішення ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права, без належної перевірки судом матеріалів справи та доказів у ній.

    Унаслідок цього державі заподіяно збитки у виді не отримання державного мита за вчинення нотаріальних дій та обов’язкових платежів, які підлягають сплаті до бюджету.

    У зв’язку з цим, Бершадською місцевою прокуратурою подано апеляційну скаргу, яку, за принципової позиції прокуратури Вінницької області, апеляційним судом задоволено та незаконне судове рішення скасовано.

    Наразі реєстрацію права власності на вищевказане нерухоме майно за заявою місцевої прокуратури також скасовано.

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