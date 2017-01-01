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    На Вінниччині розчистять притоку Бугу та створять водойму біля Барської фортеці

    Водосховище загрожує підтопленню навколишніх територій, тому його розчистка убезпечить мешканців, які проживають поблизу
    Сьогодні на робочій нараді у Вінницькій облдержадміністрації обговорювали питання очистки ставка від мулових наносів в Барському районі. Також запланували відтворення історичної берегової лінії біля Барської фортеці.Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА. Ставок або ж так зване Барське водосховище розташований в заплаві річки Рів,
    • Вчора, 18:56
    • Розсилка

    Водосховище загрожує підтопленню навколишніх територій, тому його розчистка убезпечить мешканців, які проживають поблизу

    Сьогодні на робочій нараді у Вінницькій облдержадміністрації обговорювали питання очистки ставка від мулових наносів в Барському районі. Також запланували відтворення історичної берегової лінії біля Барської фортеці.Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

    Ставок або ж так зване Барське водосховище розташований в заплаві річки Рів, яка є правою притокою Південного Бугу. Його площа складає 218 га, а загальний об’єм води – 2,2 млн. м3.

    «Дана водойма –  це орнітологічний заказник і тому важливо в рамках розчистки зберегти місця гніздування птахів.  А також –  це великий об’єм води, що загрожує підтопленню навколишніх територій, тому його розчистка убезпечить  мешканців, які проживають поблизу», – зазначив перший заступник голови ОДА Андрій Гижко.

    На нараді озвучили й інші пункти проекту з очистки Барського водосховища. Зокрема запланували збереження історичної берегової лінії, що примикає до Барської фортеці шляхом створення штучної водойми. Площа майбутньої водойми становитиме 0,7 гектарів. Планують розчистити русло річки Рів у нижньому б’єфі (б’єф – ділянка води, розміщена за водонапірною спорудою – Вікіпедія) ставка та її старе русло. Загалом планується відновити русло безіменної лівої притоки Рову.

    Згідно з проектом будуть встановлені колодязі для забору води пожежними автомобілями, звичайні колодязі та буде виділена окрема ділянка для водопою тварин.

    Для спрощення доступу до Барської фортеці планують збудувати зручні під’їзні дороги.  

     

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