На Вінниччині розчистять притоку Бугу та створять водойму біля Барської фортеці

Водосховище загрожує підтопленню навколишніх територій, тому його розчистка убезпечить мешканців, які проживають поблизу

Сьогодні на робочій нараді у Вінницькій облдержадміністрації обговорювали питання очистки ставка від мулових наносів в Барському районі. Також запланували відтворення історичної берегової лінії біля Барської фортеці.Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА. Ставок або ж так зване Барське водосховище розташований в заплаві річки Рів,



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Водосховище загрожує підтопленню навколишніх територій, тому його розчистка убезпечить мешканців, які проживають поблизу

Сьогодні на робочій нараді у Вінницькій облдержадміністрації обговорювали питання очистки ставка від мулових наносів в Барському районі. Також запланували відтворення історичної берегової лінії біля Барської фортеці.Про це повідомляється на сайті Вінницької ОДА.

Ставок або ж так зване Барське водосховище розташований в заплаві річки Рів, яка є правою притокою Південного Бугу. Його площа складає 218 га, а загальний об’єм води – 2,2 млн. м3.

«Дана водойма – це орнітологічний заказник і тому важливо в рамках розчистки зберегти місця гніздування птахів. А також – це великий об’єм води, що загрожує підтопленню навколишніх територій, тому його розчистка убезпечить мешканців, які проживають поблизу», – зазначив перший заступник голови ОДА Андрій Гижко.

На нараді озвучили й інші пункти проекту з очистки Барського водосховища. Зокрема запланували збереження історичної берегової лінії, що примикає до Барської фортеці шляхом створення штучної водойми. Площа майбутньої водойми становитиме 0,7 гектарів. Планують розчистити русло річки Рів у нижньому б’єфі (б’єф – ділянка води, розміщена за водонапірною спорудою – Вікіпедія) ставка та її старе русло. Загалом планується відновити русло безіменної лівої притоки Рову.

Згідно з проектом будуть встановлені колодязі для забору води пожежними автомобілями, звичайні колодязі та буде виділена окрема ділянка для водопою тварин.

Для спрощення доступу до Барської фортеці планують збудувати зручні під’їзні дороги.