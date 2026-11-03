Надрукували на 3D-принтері кістку. Вінницькі медики провели унікальну операцію

Наразі пацієнтка проходить реабілітацію

У Другому Вінницькому територіальному медичному об’єднанні провели складну операцію з відновлення стегнової кістки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку міську раду.

Зазначається, що 35-річна жінка зазнала важких травм у ДТП. Щоб відновити пошкоджену кістку, лікарі встановили їй спеціальний імплантат, надрукований на 3D-принтері. З часом він розкладатиметься, а на його місці утвориться нова кісткова тканина.

фото: Вінницька міська рада

«Вінницькі лікарі замінили пошкоджену частину стегнової кістки імплантатом, надрукованим на 3D-принтері. Таку операцію в області провели вперше. Пацієнтці 35 років. Жінка потрапила в аварію, під час якої сильно травмувалася. Вона перенесла кілька складних операцій. Але щоб допомогти хворій стати на ноги, медики вдалися до новітніх технологій», – зауважив міський голова Сергій Моргунов.

Спочатку лікарі встановили тимчасовий цементний заповнювач – спейсер, а кістку зафіксували металевою пластиною та гвинтами. Через шість тижнів спейсер замінили на індивідуальний імплантат, виготовлений за допомогою 3D-друку.

фото: Вінницька міська рада

«Унікальність такого підходу полягає в поєднанні трьох складових. Це індивідуальне виготовлення – імплантат створили за допомогою 3D-друку з урахуванням особливостей дефекту. Біодеградація: матеріал поступово розкладається в організмі. Та перспектива біологічного відновлення, адже мета лікування – досягти заміщення імплантату власною кістковою тканиною пацієнтки», – підкреслила міська рада.

Наразі пацієнтка перебуває вдома, добре почувається та проходить реабілітацію. Попереду – подальше відновлення й контроль за тим, як імплантат поступово заміщуватиметься власною кістковою тканиною.

Операцію провела команда лікарів Другого Вінницького ТМО на чолі з Максимом Вербіним та Сергієм Коваленком.

До слова, лікарі Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова врятували життя 57-річного чоловіка з важким онкологічним захворюванням.