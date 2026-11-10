У Вінниці медики провели високотехнологічну операцію, щоб зберегти кінцівку захиснику

Унаслідок дронової атаки військовий отримав тяжкий відкритий уламковий перелом

У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова медики провели реконструктивну операцію військовому з тяжким уламковим переломом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу лікарні.

«Внаслідок дронової атаки наш сміливий захисник отримав тяжкий відкритий уламковий перелом. Попри стабілізацію кісткових уламків, значний дефект м’яких тканин та оголення кістки створювали високий ризик інфекційних ускладнень, порушення зрощення перелому та подальшої втрати кінцівки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда реконструктивних хірургів виконала високотехнологічне втручання із застосуванням м’язового клаптя Hemisoleus.

«Використовуючи власні тканини пацієнта, хірурги закрили оголену кістку добре кровопостачуваним м’язовим клаптем, створивши сприятливі умови для подальшого загоєння перелому. Наступним етапом стане закриття решти ранової поверхні вільним шкірним трансплантатом», – додається у заяві.

До слова, у Другому Вінницькому територіальному медичному об’єднанні провели складну операцію з відновлення стегнової кістки. 35-річна жінка зазнала важких травм у ДТП. Щоб відновити пошкоджену кістку, лікарі встановили їй спеціальний імплантат, надрукований на 3D-принтері. З часом він розкладатиметься, а на його місці утвориться нова кісткова тканина.