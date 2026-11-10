Головна Вінниця Новини
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Вінниці медики провели високотехнологічну операцію, щоб зберегти кінцівку захиснику

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Вінниці медики провели високотехнологічну операцію, щоб зберегти кінцівку захиснику
Команда реконструктивних хірургів виконала високотехнологічне втручання із застосуванням м’язового клаптя Hemisoleus
фото: Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова/Facebook

Унаслідок дронової атаки військовий отримав тяжкий відкритий уламковий перелом

У Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова медики провели реконструктивну операцію військовому з тяжким уламковим переломом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу лікарні.

«Внаслідок дронової атаки наш сміливий захисник отримав тяжкий відкритий уламковий перелом. Попри стабілізацію кісткових уламків, значний дефект м’яких тканин та оголення кістки створювали високий ризик інфекційних ускладнень, порушення зрощення перелому та подальшої втрати кінцівки», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що команда реконструктивних хірургів виконала високотехнологічне втручання із застосуванням м’язового клаптя Hemisoleus.

«Використовуючи власні тканини пацієнта, хірурги закрили оголену кістку добре кровопостачуваним м’язовим клаптем, створивши сприятливі умови для подальшого загоєння перелому. Наступним етапом стане закриття решти ранової поверхні вільним шкірним трансплантатом», – додається у заяві.

До слова, у Другому Вінницькому територіальному медичному об’єднанні провели складну операцію з відновлення стегнової кістки. 35-річна жінка зазнала важких травм у ДТП. Щоб відновити пошкоджену кістку, лікарі встановили їй спеціальний імплантат, надрукований на 3D-принтері. З часом він розкладатиметься, а на його місці утвориться нова кісткова тканина.

Читайте також:

Теги: Вінниця здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Операцію провела команда лікарів Другого Вінницького ТМО
Надрукували на 3D-принтері кістку. Вінницькі медики провели унікальну операцію
3 листопада, 21:59
Туляремія (кроляча лихоманка, чумоподібна або мишача хвороба, мала чума) – гостра інфекційна хвороба тварин і людини
У РФ зафіксовано спалах мишачої лихоманки
30 жовтня, 09:39
Дослідники помітили покращення пам'яті та уваги в літніх людей після спостереження за птахами
Вчені назвали несподіване заняття, яке може сповільнювати старіння мозку
24 жовтня, 10:43
Останні сім років попередні уряди саботували впорядкування «нормативки», яка стосується матеріально-побутового забезпечення прокурорів
Перший у списку – дерматовенеролог. Уряд прописав прокурорам безкоштовний медогляд Війна і медицина
23 жовтня, 07:00
100-річна Глорія не пропускає занять із фортепіано та відвідує симфонічні оркестри
Досі грає на фортепіано. 100-річна піаністка назвала головні правила довголіття
20 жовтня, 11:59
Патрульні надають домедичну допомогу постраждалим унаслідок атаки на Вінницю
Вінниччина пережила одну з наймасованіших атак за час війни: які наслідки
17 жовтня, 09:58

Новини

Удар по цивільному підприємству на Вінниччині: загинуло двоє людей
Удар по цивільному підприємству на Вінниччині: загинуло двоє людей
У Вінниці медики провели високотехнологічну операцію, щоб зберегти кінцівку захиснику
У Вінниці медики провели високотехнологічну операцію, щоб зберегти кінцівку захиснику
Атаки РФ на Вінницю: як постраждалим отримати гроші на житло та ремонт
Атаки РФ на Вінницю: як постраждалим отримати гроші на житло та ремонт
Вінниця опинилася під ударом РФ: у місті спалахнула сильна пожежа, є постраждалі
Вінниця опинилася під ударом РФ: у місті спалахнула сильна пожежа, є постраждалі
У Вінниці зафіксовано пошкодження через російську атаку
У Вінниці зафіксовано пошкодження через російську атаку
Надрукували на 3D-принтері кістку. Вінницькі медики провели унікальну операцію
Надрукували на 3D-принтері кістку. Вінницькі медики провели унікальну операцію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
112K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua