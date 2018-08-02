На Вінниччині рятувальники знешкодили дві небезпечні знахідки



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Два боєприпаси часів Другої світової війни виявлено у Вінницькій області

За інформацією прес-служби ГУ ДСНС України у Вінницькій області на теренах регіону знайдено відголосся часів Другої світової війни.

Першу знахідку було виявлено під час збирання грибів за межами с. Мазурівка Тульчинського району, а другу – за межами с. Рожепи Жмеринського району.

Для ліквідації РГД-33 та артснаряду калібром 75 мм артснарядів були залучені фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Небезпечні знахідки ліквідовано шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

Джерело: vn.oblast.online