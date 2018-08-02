  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині рятувальники знешкодили дві небезпечні знахідки

    • Розсилка
    На Вінниччині рятувальники знешкодили дві небезпечні знахідки

    Два боєприпаси часів Другої світової війни виявлено у Вінницькій області

    За інформацією прес-служби ГУ ДСНС України у Вінницькій області на теренах регіону знайдено відголосся часів Другої світової війни.

    Першу знахідку було виявлено  під час збирання грибів за межами с. Мазурівка Тульчинського району, а другу – за межами с. Рожепи Жмеринського району.

    Для ліквідації РГД-33 та артснаряду калібром 75 мм артснарядів були залучені фахівці групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    Небезпечні знахідки ліквідовано шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

    Джерело: vn.oblast.online

    Читайте також
    ДСНС рятувальники боєприпаси Вінниччина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ