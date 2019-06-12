На Вінниччині сталася ДТП, під час якої водій мотоблоку отримав травми



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Поліція встановлює обставини автопригоди в Ямпільському районі

11 червня на перехресті доріг між селами Писарівка-Дзигівка Ямпільського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мотоблоку. Внаслідок автопригоди 57-річний водій мотоблоку отримав травми.

Аварія сталась близько 11.30 години. Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Попередньо, водій мотоблоку, житель с. Писарівка, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем «ГАЗ», що рухався головною дорогою. Вантажівкою керував 25-річний житель м. Ямпіль.

Внаслідок автопригоди 57-річний водій мотоблоку госпіталізований до хірургічного відділення районної лікарні.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина дорожньо-транспортної пригоди.

Автомобілі поміщено на арештмайданчик.

Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.